Об этом 24 Каналу рассказал глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов, отметив, когда именно ожидать нового обострения отношений Трампа и Маска. Также, как стало известно, президента США больше всего разозлило утверждение Илона Маска, что якобы Трамп без его поддержки не смог бы победить на выборах.

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Когда может снова разгореться противостояние

Фарапонов отметил, что прошла лишь первая волна конфликта между Трампом и Маском.

Будут еще новые волны, потому что когда речь идет о больших деньгах и о медийных возможностях Маска, о его личной аудитории в социальных сетях, то консервативные и либеральные медиа будут желать услышать от него информацию из первых уст и будут приглашать его на интервью,

– предположил он.

Поэтому многое, по словам главы "Института Американистики", будет зависеть именно от Маска – от того, насколько он сможет справиться с эмоциями и будет ли действительно рассказывать о скандалах вроде того, что он якобы получил по лицу от одного из министров.

Если же Маск будет этим заниматься, тогда администрация Трампа консолидируется, чтобы ему противодействовать. И это может пойти ей на пользу, ведь она будет выглядеть как очень слаженный коллектив. Тогда администрация Белого дома имеет шансы выйти из этого конфликта с гораздо лучшими позициями, чем Маск,

– подчеркнул Владислав Фарапонов.

Также администрация Трампа сейчас имеет реальную власть – большинство республиканцев в обеих палатах Конгресса – как минимум до января 2027 года (в ноябре 2026-го должны состояться парламентские выборы). Поэтому силы в этом конфликте, по его мнению, не совсем равны.

Он добавил, что накануне именно промежуточных выборов или раньше, например, когда встанет вопрос о бюджете на следующий фискальный год, противостояние Трампа и Маска может начаться с новой силой.

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Напомним, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском может иметь катастрофические последствия. По мнению майора ВСУ Тараса Березовца, если Маск предоставит данные о возможной причастности Трампа к делу Эпштейна (он организовывал вечеринки для влиятельных и состоятельных лиц, которые, вероятно, имели отношения с несовершеннолетними моделями), тогда президенту США может грозить импичмент.