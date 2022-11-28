Дискредитирует понятие санкций и неизменности границ: как атака на Азербайджан бьет по Украине

В последнее время на мировой политической арене все чаще звучат сравнения полномасштабного вторжения России в Украину с действиями Азербайджана. По мнению политических экспертов, такой нарратив может негативно отразиться на поддержке нашего государства.

Политик и экономист Марьян Заболоцкий объяснил, что не так с тезисом, мол, Армения страдает от агрессии и рассказал, на чьей стороне международное право.

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Борьба за собственные территории, а не агрессия

В сентябре-октябре армянские диаспоры и некоторые французские политики начали продвигать месседж, что Армения страдает от агрессии. Тогда же начали звучать сравнения, что конфликт напоминает войну на территории Украины, которую начала Россия. По их словам, Азербайджан пытается вернуть свои территории, находившиеся 30 лет под оккупацией Армении. Для этого Баку как бы вторгается на территорию соседнего государства.

Армянские и французские деятели требуют международного осуждения Азербайджана. В то время как во французском парламенте уже проголосовали за резолюцию, требующую ввести экономические санкции против "агрессора". Сюда входят, в частности, газовое и нефтяное эмбарго. Такие решения, по мнению специалистов, могут негативно отразиться и на Украине.

Марьян Заболоцкий политик и экономист, народный депутат Украины Самое большое, что угрожает Украине – это дискредитация самого понятия "санкции". Потому что санкции в отношении нефтегазового сектора есть в России и Иране. Эти обе страны граничат с Азербайджаном и на самом деле представляют угрозу стране. Ставить их в один ряд совершенно неправильно. Тем более Азербайджан – основная угроза Ирану, где проживает значительная часть азербайджанцев. Следует понимать, что Иран очень сильно за это переживает и, как ни странно, финансирует Армению. А уже после того, как мы увидели, что армянские дроны бомбят украинские города, нам не стоит выбирать или даже задумываться. Мы должны поддерживать Азербайджан.

Атака на Азербайджан бьет по Украине, дискредитируя понятие "санкции" и нивелируя правило неизменности границ: смотрите видео

Отзовется ли мир на призывы Армении оказать военную помощь

Армянская диаспора и местные политики все активнее призывают мир предоставить стране военную помощь. Это, по мнению специалистов, может негативно отразиться на поставках в Украину. Недавно депутат Национальной ассамблеи Франции Николя Дюпон-Эньян уже призвал прекратить поддержку нашего государства.

В то же время специалисты уверены: пока Армения остается союзником России, реальные шаги против Азербайджана применены не будут.

Марьян Заболоцкий политик и экономист, народный депутат Украины Очень многие армяне находятся на территории Франции и США. На самом деле по территории Армении проживает больше армян , чем в самой Армении. Это хорошо организованная диаспора. Здесь ей нужно отдать должное – они очень сильно влияют на внутреннюю политику. Тем не менее, как правило, никакими реальными шагами, кроме слов, поддержка Армении не отличилась. Все же хорошо помнят, что Армения – член ОДКБ, что она до сих пор союзник России, что она голосует против всех резолюций по Москве. Пока она является союзником страны-террористки, не может рассчитывать на реальную поддержку мира.

Почему сегодня необходима система поддержки Азербайджана

В общем, если уж сравнивать эти два конфликта, то наоборот – Азербайджан – это Украина, объясняют специалисты. Ведь еще в начале 90-х эта страна потеряла 20% своих территорий в результате военных усилий Армении и России. Тогда, как и в Украине, фиксировали тысячи жертв среди гражданского населения. В многочисленных резолюциях ООН эти земли называются временно оккупированной территорией Азербайджана. А уже во время второй Карабахской войны, происходившей в течение 2020 года, Баку смог отразить свои территории. Подобная ситуация происходит и у нас, в частности, с Херсоном.

Также азербайджанцы, как и украинцы, страдали ракетными обстрелами, поэтому миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Похожий сценарий, который устроила Россия в Буче, происходил и в азербайджанской деревне Ходжалы в 1992 году. Тогда армянские вооруженные формирования уничтожили около 500 мирных обитателей.

Марьян Заболоцкий политик и экономист, народный депутат Украины Атака на Азербайджан бьет по Украине в двух случаях. Во-первых, дискредитирует понятие "санкции", во-вторых, нивелирует правило о неизменности границы ООН. Каким-то образом Карабах как территория выделяется в этом аспекте. Украина всегда занимала принципиальную позицию по этому вопросу. Ведь если есть исключения, то как доказывать, что Приднестровье – это Молдова, Осетия – это Грузия, Крым – это Украина, а Карабах – это почему-то вдруг Армения. Карабах – это Азербайджан. И мы должны дальше отстаивать эту позицию системно.

Специалисты уверяют: Азербайджан и Украина – это государства с проактивной позицией, на стороне которых международное право. Поэтому страны должны и дальше поддерживать друг друга. И Баку это делает с начала вторжения в Украину.

В частности, во время топливного кризиса государственная нефтяная компания абсолютно бесплатно предоставила нашей стране 200 тысяч литров горючего для автомобилей украинских экстренных служб. А военным Азербайджан передал медицинских средств на сумму более 15 миллионов евро. В то время как Армения продолжает поддерживать действия России.