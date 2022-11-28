Політик та економіст Мар'ян Заболоцький пояснив, що не так із тезою, мовляв, Вірменія страждає від агресії та розповів, на чиєму боці міжнародне право.

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Боротьба за власні території, а не агресія

У вересні-жовтні вірменські діаспори та деякі французькі політики почали просувати меседж, що Вірменія страждає від агресії. Тоді ж почали лунати порівняння, що конфлікт нагадує війну на території України, яку розпочала Росія. За їхніми словами, Азербайджан намагається повернути свої території, які 30 років перебували під окупацією Вірменії. Для цього Баку начебто вдирається на територію сусідньої держави.

Вірменські та французькі діячі вимагають міжнародного засудження Азербайджану. Тоді як у французькому парламенті вже проголосували за резолюцію, що вимагає запровадити економічні санкції проти "агресора". Сюди входять, зокрема, газове та нафтове ембарго. Такі рішення, на думку фахівців, можуть негативно позначитись і на Україні.

Мар'ян Заболоцький політик та економіст, народний депутат України Найбільше, що загрожує Україні – це дискредитація самого поняття "санкції". Тому що санкції стосовно нафто-газового сектору є в Росії і в Ірані. Ці обидві країни межують з Азербайджаном і насправді становлять загрозу країні. Ставити їх в один ряд абсолютно неправильно. Тим більше Азербайджан – основна загроза Ірану, де проживає значна частина азербайджанців. Слід розуміти, що Іран дуже сильно за це переживає і, як не дивно, фінансує Вірменію. А вже після того, як ми побачили, що вірменські дрони бомблять українські міста, нам не варто вибирати чи навіть задумуватись. Ми повинні підтримувати Азербайджан.

Атака на Азербайджан б'є по Україні, дискредитуючи поняття "санкції" та нівелюючи правило незмінності кордонів: дивіться відео

Чи відгукнеться світ на заклики Вірменії надати військову допомогу

Вірменська діаспора та місцеві політики все активніше закликають світ надати країні військову допомогу. Це, на думку фахівців, може негативно відзначитись на поставках в Україну. Нещодавно депутат Національної асамблеї Франції Ніколя Дюпон-Еньян уже закликав припинити підтримку нашої держави.

Водночас фахівці впевнені: поки Вірменія залишається союзником Росії, реальних кроків проти Азербайджану застосовано не буде.

Мар'ян Заболоцький політик та економіст, народний депутат України Дуже багато вірмен перебувають на території Франції та США. Насправді за територією Вірменії проживає більше вірмен , ніж у самій Вірменії. Це добре організована діаспора. Тут їй треба віддати належне – вони дуже сильно впливають на внутрішню політику. Попри це, як правило, жодними реальними кроками, окрім слів, підтримка Вірменії не відзначилася. Всі ж добре пам'ятають, що Вірменія – член ОДКБ, що вона і досі союзник Росії, що вона голосує проти усіх резолюцій стосовно Москви. Допоки вона союзник країни-терористки, не може розраховувати на реальну підтримку світу.

Чому сьогодні необхідна система підтримка Азербайджану

Загалом, якщо вже порівнювати ці два конфлікти, то навпаки – Азербайджан – це Україна, пояснюють фахівці. Адже ще на початку 90-х ця країна втратила 20% своїх територій внаслідок військових зусиль Вірменії та Росії. Тоді, як і в Україні, фіксували тисяч жертв серед цивільного населення. У численних резолюціях ООН ці землі називають тимчасово окупованою територією Азербайджану. А вже під час другої Карабаської війни, що відбувалася впродовж 2020 року, Баку зміг відбити свої території. Подібна ситуація відбувається й у нас, зокрема з Херсоном.

Також азербайджанці, як і українці, страждали від ракетних обстрілів, тому мільйони людей були вимушені покинути свої домівки. Схожий сценарій, що влаштувала Росія у Бучі, відбувався й в азербайджанському селі Ходжали у 1992 році. Тоді вірменські збройні формування знищили близько 500 мирних жителів.

Мар'ян Заболоцький політик та економіст, народний депутат України Атака на Азербайджан б'є по Україні в двох випадках. По-перше, дискредитує поняття "санкції", по-друге, нівелює правило про незмінність кордону ООН. Якимось чином Карабах як територія виділяється в цьому аспекті. Україна завжди займала принципову позицію у цьому питанні. Адже, якщо є винятки, то як доводити, що Придністров'я – це Молдова, Осетія – це Грузія, Крим – це Україна, а Карабах це чомусь раптом Вірменія. Карабах – це Азербайджан. І ми повинні далі відстоювати цю позицію системно.

Фахівці запевняють: Азербайджан і Україна – це держави з проактивною позицією, на боці яких міжнародне право. Тож країни мають і надалі підтримувати один одного. І Баку це робить від початку вторгнення в Україну.

Зокрема, під час паливної кризи державна нафтова компанія абсолютно безкоштовно надала нашій країні 200 тисяч літрів пального для авто українських екстрених служб. А військовим Азербайджан передав медичних засобів на суму понад 15 мільйонів євро. Тоді як Вірменія продовжує підтримувати дії Росії.