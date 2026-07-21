Ультиматумов не было, – Гнатов рассказал, в чем разошлись Сырский и Федоров

Начальник Генштаба Андрей Гнатов заявил, что за всю его военную карьеру ни разу не было случаев неповиновения или неприятия начальника. Точно так же они старались относиться к Минобороны, которое до недавнего времени возглавлял Федоров.

Об этом Гнатов заявил в интервью Альбине Пидгорняк в студии 24 Канала.

Что сказал Гнатов о Федорове и Сирском?

Гнатов заявил, что лично не видит никакого личного конфликта между Федоровым и Сирским.

Его просто нет и не может быть. Генерал Сырский не из тех людей, которые будут вступать в конфликт,

– отметил начальник Генштаба.

Он также опроверг заявление Федорова об ультиматумах со стороны Сирского.

"Я уверен на 100%, что такой ситуации не было даже приблизительно. Я прекрасно знаю, что во время всех этих событий, когда прозвучали все эти заявления, генерал Сырский находился на своем командном пункте, работал непосредственно на линии соприкосновения, в бригадах, ведущих наступление", – добавил Гнатов.

Он признал, что были рабочие вопросы, по которым лично он с Сырским не приходил к согласию, но все они согласовывались в ходе установленных процедур.

Что касается Федорова, Гнатов рассказал, что тот сообщал командованию о своих видениях и планах реформы. Но, как он утверждает, с тех пор не видел какого-либо конкретного документа, а лишь несколько презентаций с идеями.

Начальник ГШ заверил, что говорить о том, что был какой-то конфликт, нельзя. Также он отметил, что нельзя говорить и о том, что главком с командой был против технологий.

А заявления об интригах, по его мнению, больше похожи на теорию заговора.

Гнатов добавил, что ему не хватало взаимодействия с Федоровым. Например, о разработке реформы мобилизации он узнал от подчиненных и хотел участвовать в процессе, но его не допустили, мотивируя это "черновым вариантом". В итоге командование поддержало все предложения, кроме двух.

Впрочем, и окончательного документа по этому вопросу командование якобы тоже не видела.

К слову, Силы логистики обвинили Федорова в проблемах со снабжением и закупкой оружия 80-х годов производства. В то же время они также поддержали Сирского и перечислили все его успехи на должности.

Между тем сам Сирский был освобожден от должности. Вместо него будет назначен Драпатый.