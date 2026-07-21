Доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала подчеркнул, что в Украине базовый сценарий на дальнейшую перспективу предусматривает продолжение боевых действий, подготовку к сложной зиме и попытки России в очередной раз оказать давление, чтобы улучшить свои переговорные позиции, поскольку ей нужна пауза для восстановления.

Чтобы пережить эту зиму, Украине нужна стратегия

Россия, как пояснил доктор экономических наук, нуждается хотя бы в одном году в условиях снятия санкций для восстановления своего экономического и военного потенциала. Поэтому он уверен, что страна-агрессор будет оказывать давление на Украину в надежде на то, что в марте 2027 года ей будет легче договориться после того, как наше государство, согласно ее ожиданиям, серьезно ослабнет.

Следующий уровень – это решения и сценарии того, что предпримет президент с учетом всего того, что нарастает. Возложить сейчас на господина Корецкого, нового премьер-министра, решение ситуации на зиму – недостаточно. Украина не выдержит, если такие обстрелы, как на днях по Киеву, будут систематически продолжаться, когда Россия доведет количество ударов баллистическими ракетами до 150 – 200 в месяц, используя собственные стратегические резервы,

– прогнозирует Длигач.

Он подчеркнул, что Украина, учитывая то, что не будет получать в достаточном количестве ракет для систем ПВО Patriot, будет терять свою энергетическую систему. По его словам, эта проблема не решится только благодаря программам зимней поддержки бизнеса.

Доктор экономических наук указал на то, почему Украине необходима военная стратегия, чтобы нейтрализовать врага таким образом, чтобы у него не было возможности к этой зиме зажать наше государство. Это, как подчеркнул Длигач, должно стать определяющим фактором для тех решений, которые принимает президент Зеленский.

"Это решение не может выглядеть как отставка Федорова, карт-бланш для Сырского и надежда на то, что отставка Павла Елизарова не повлияет на наши возможности, и что Роберт Бровди продолжит с помощью Сил беспилотных систем терроризировать Россию. Нет, этого недостаточно. Нужны системные действия", – отметил Длигач.

Возможные сценарии действий для Украины

Доктор экономических наук считает, что эти системные действия предполагают, в первую очередь, остановиться, выйти из эмоциональных решений на взрослую позицию и перейти к сбалансированному подходу. Просматриваются два возможных сценария.

"Один сценарий выглядел бы следующим образом: Сирский, Федоров получают вымышленные должности, например, руководителей соответствующих координационных центров, которые будут заниматься тем, что у них получается лучше всего. Назначение Драпатого главнокомандующим. Если это слишком радикальный сценарий, то есть много других командиров, которые могут возглавить сейчас ВСУ. И нужен приоритет быстрого принятия решений по стратегии остановки врага", – заявил Длигач.

Он добавил, что это можно реализовать в течение ближайших месяцев, что превратит сложную для Украины ситуацию в асимметрично сильную по отношению к России. Сейчас украинские Силы беспилотных систем в Азовском и Черном морях демонстрируют эффективные действия, уничтожая российские суда. Аналогично, как отметил Длигач, нужно действовать в отношении вражеского авиасообщения, логистики, ВПК. По его словам, следует утроить усилия СБС в ближайшие месяцы.

Но базовый инерционный сценарий, как подытожил Длигач, выглядит так: президент проведет встречи с различными руководителями, вероятно, отправит Сирского в отставку, но не примет стратегических решений. Будет попытка заморозить ситуацию: обойтись кадровыми изменениями, но не затрагивать систему.

А в системе у нас проблема. Прежде всего, наша ключевая проблема в том, что у нас остаются пережитки советской, коррупционной системы в сфере закупок,

– констатировал Длигач.

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