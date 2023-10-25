Генсек ООН объяснил скандальные слова о ХАМАС: Израиль отреагировал еще жестче

Антониу Гутерриш сделал неоднозначное заявление о ХАМАС и Палестине, после чего Израиль потребовал его отставки. После этого генсек ООН объяснил свои слова, однако его ответ не удовлетворил еврейское государство.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он шокирован неправильным толкованием своих слов. Он ответил Израилю на критику в свою сторону.

К теме Между ООН и Израилем разразился громкий скандал: требуют отставки Гутерриша

Что сказал Гутерриш

Генсек ООН заявил, что все вроде бы было наоборот.

Я шокирован неправильным толкованием некоторых моих вчерашних заявлений в Совбезе – будто я оправдывал террористические акты ХАМАС. Это неправильно. Все было наоборот,

– сказал он.

По словам Гутерриша, он осудил действия ХАМАС. Генсек ООН назвал их ужасающими и беспрецедентными террористическими актами. Также он отметил, что ничто не может оправдать умышленные убийства, ранения и похищения гражданских лиц или запуски ракет по гражданским.

Генсек ООН также сказал, что он говорил "о недовольстве палестинского народа". В то же время он отметил, что это не может оправдать ужасающие атаки ХАМАС,

Что ответил Израиль

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан снова критически отреагировал на слова Гутерриша. Он назвал поведение генсека позорным для ООН, потому что тот не взял свои слова назад и не извинился за них, и снова призвал его уйти с этой должности. Израильский дипломат также обвинил генсека ООН в искажении и извращении реальности.

Любой человек очень хорошо понимает, что означают его (Гутерриша – 24 Канал) слова: что вина за действия ХАМАС лежит на Израиле. Или, по меньшей мере, это демонстрирует его понимание бэкграунда, приведшего к этому массовому убийству,

– заметил Эрдан.

Он подчеркнул, что генеральный секретарь ООН, не понимающий того, что убийство невинных людей никогда нельзя оправдывать каким-либо бекграундом, не может занимать такой пост.

Что этому предшествовало

Во вторник, 24 октября, Гутерриш во время выступления на Совбезе ООН сказал, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября произошло "не на пустом месте". Также генсек ООН заявил, что "палестинский народ в течение 56 лет подвергался удушающей оккупации".

После этого упомянутый выше постпред Израиля в ООН впервые призвал Гутерриша уйти в отставку. Эрдан заявил, что его шокировали слова генсека ООН. Он подчеркнул, что человек с такой позицией не может занимать этот пост.

Как стало известно позже, Израиль будет теперь отказывать в визах представителям ООН. Представители еврейского государства объяснили такое решение желанием преподать урок этой организации.