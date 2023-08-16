Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в частности, такие конфликты возникли из-за чрезмерного употребления алкоголя россиянами.

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Конфликт продолжится

Роман Свитан отметил, что сотни лет кадыровцы и дагестанцы не могут что-то поделить между собой. 12 августа такая ситуация произошла на временно оккупированных территориях Украины. А после разгрома захватчиков остатки оккупантов вернутся в Россию и продолжат эту "межэтничную войну".

В России это все будет гореть еще около 10 лет. Проблема россиян – это чрезмерное употребление алкоголя. Поэтому могут возникать очень большие проблемы. Они могут быть основополагающими при распаде России,

– предположил он.

Свитан о конфликте между кадыровцами и дагестанцами: смотрите видео

Конфликт между кадыровцами и дагестанцами