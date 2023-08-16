Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, зокрема, такі конфлікти виник через надмірне вживання алкоголю росіянами.
До теми 20 вбитих та 40 поранених: між кадирівцями та дагестанцями з росармії спалахнув конфлікт
Конфлікт продовжиться
Роман Світан зазначив, що сотні років кадирівці та дагестанці не можуть щось між собою поділити. 12 серпня така ситуація трапилась на тимчасово окупованих територіях України. А після розгрому загарбників залишки окупантів повернуться у Росію та продовжать цю "міжетнічну війну".
У Росії це все буде горіти ще приблизно 10 років. Проблема росіян – це надмірне вживання алкоголю. Через це можуть виникати дуже великі проблеми. Вони можуть бути основоположними при розпаді Росії,
– припустив він.
Світан про конфлікт між кадирівцями та дагестанцями: дивіться відео
Конфлікт між кадирівцями та дагестанцями
- У тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області 12 серпня приблизно о 20 годині спалахнув конфлікт між кадирівцями та дагестанцями зі збройних сил Росії. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря.
- Далі суперечка між кадирівцями та дагестанцями розвивалась вже із застосуванням різних видів зброї. Під час сутички одному з окупантів завдали численних колото-різаних поранень несумісних з життям. Далі почалась перестрілка із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних гранат та стрілецької зброї.
- В ході бою успіх мали дагестанці. Під час сутички було вбито 20 і поранено 40 окупантів з обох сторін. У вигляді покарання командира кадирівського підрозділу відправили на передову.
- Зауважимо, що днями у кадирівців виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою в селі Урзуф, що неподалік Маріуполя. Туди кадирівців відправили на відпочинок.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що внаслідок перестрілки загинули не тільки вороги, а й місцеві мирні мешканці. Зокрема, кадирівці забрали життя 7 мирних жителів. Внаслідок перестрілки "самоліквідувалися" також 4 російських військових.