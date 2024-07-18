На Закарпатье мужчина напал на пограничника с ножом, потому что не хотел останавливаться на посту

На Закарпатье местный житель не хотел останавливаться на контрольном посту. Он не выходил из машины и объяснял пограничникам, что якобы их действия незаконны.

Конфликт произошел между жителем закарпатского села Буштино и пограничниками. В конце гражданский ранил работника Мукачевского отряда.

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Что случилось на блокпосту на Закарпатье

Крепкий 61-летний мужчина не выполнил требования об остановке и пытался убежать от правоохранителей. Когда его авто заблокировали, он закрылся в салоне и начал сквозь приоткрытое окно спорить с пограничниками, называя их действия незаконными,

– рассказали пограничники.

Они также объяснили, что водитель спорил с другими водителями и пассажирами, которым заблокировал дорогу. Далее он вызвал полицию, однако отказался с ней общаться.

Простояв на блокпосту с мужчиной, пограничники применили силу и слезоточивый газ.

"Несмотря на это, водитель не покинул салон автомобиля, а достал нож и постоянно им размахивал. Мужчина отказывался от помощи медиков скорой помощи и сначала отказывался от воды, которую предлагали пограничники, потому что считал, что она отравлена", – рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Что происходило на блокпосту на Закарпатье: смотрите видео

Далее – после более трех часов на блокпосту пограничники задержали мужчину, применив физическую силу и наручники.

Детали инцидента на Закарпатье: смотрите видео

В Госпогранслужбе рассказали, что получил ранения пограничник, который отбыл две боевые ротации в Донецкой области без единой царапины.

Пограничники объяснили, что:

оформили админпротокол за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение пограничникам;

в полицию направили сообщение об обнаружении в действиях задержанного признаков уголовного преступления по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.

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Если вину по этой статье докажут, то мужчине грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.