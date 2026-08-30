Об этом сообщают в соцсетях.

Что известно об инциденте?

Конфликт возник на станции Rauhes Haus гамбургской системы U-Bahn, расположенной в районе Hamm. На распространившихся кадрах видно, как пассажирка в грубой форме требует от украиноязычных девушек вернуться на родину.

Ничего страшного, ничего вам не сделаем. Давайте, забирайте чемоданы и уезжайте домой, на Украину,

– восклицала пассажирка.

Спор быстро вышел за рамки бытового конфликта и перешел в плоскость обсуждения национальных и исторических вопросов. В ответ на вопрос собеседника о ее отношении к гражданам России женщина открыто выразила им свою поддержку.

"Конечно", – ответила женщина на вопрос о симпатиях к россиянам, назвав их "нормальным народом".

В ходе дальнейшей перепалки она продолжала употреблять нецензурную лексику в адрес украинцев. В какой-то момент спора из ее уст также прозвучала фраза на польском языке, которая переводится как "Если бы я была Гитлером…".

Внимание, нецензурная лексика! В немецком метро женщина оскорбляла украинок: смотрите видео

В сети женщину называют полькой, однако официального подтверждения ее личности, происхождения или гражданства пока нет. Также по записи невозможно установить, находилась ли пассажирка в состоянии опьянения.

Полиция Гамбурга пока публично не комментировала этот случай. Юридическую оценку высказываниям и наличию действий с признаками правонарушения должны дать правоохранительные органы Германии.

Напомним, в Польше продолжают расти антиукраинские настроения. В частности, увеличилось количество случаев применения физической силы.

Недавно в польском Радоме восемь человек напали на троих 20-летних украинцев после конфликта из-за Волынской трагедии. Инициатором избиения, по данным прокуратуры, стал 34-летний мужчина, который был в нетрезвом состоянии и обратил внимание прохожих на национальность ребят. Пострадавшие получили травмы головы и лица. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, других участников нападения разыскивает полиция.

Ранее в польском Бидгоще двое взрослых напали на 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика из-за того, что дети общались на украинском языке. Нападавшие оскорбляли и угрожали им, вывернули руку девочке, а мальчику нанесли царапины обломками сломанного игрушечного дрона. Дети не получили серьезных телесных повреждений, однако пережили сильный стресс. Нападавшие были задержаны.