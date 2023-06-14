Если раньше конфликт между Пригожиным и Шойгу имел словесный уровень, то теперь он может стать началом революции. Об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов – российский оппозиционный политтехнолог.
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Кто может урегулировать конфликт
Руководство может выпустить постановление, а это будет нормативно-правовым актом, обязательным к исполнению. Можно вообще все усложнить – Госдума буквально за 2 дня сделает федеральный закон,
– убежден он.
В таком случае у Пригожина просто не будет вариантов действий. Сейчас же создается впечатление, что "другие бодрые парни забились под стол и наблюдают за этим, моргая глазами".
Аббас Галлямов рассказал, почему Путин бездействен в конфликте между Пригожиным и Шойгу: смотрите видео
Позиция Путина
Российский оппозиционный политтехнолог объяснил, что сложившаяся сейчас ситуация – это первый этап революции. Поэтому Путин оказался в настоящей ловушке и действительно не знает, чью сторону конфликта занять.
Весь его предыдущий опыт говорит о том, что нужно встать на сторону государства. Впрочем, учитывая факт войны, как он может принять сторону Шойгу, если тот не умеет воевать?
– добавил он.
Если ЧВК "Вагнера" все же начнет подчиняться Минобороны, то она превратится в очередное непутевое подразделение. Поэтому пока наемниками руководит Пригожин, они могут достигать хоть каких-то результатов, если провалы на фронте так можно называть.
"Для Путина это имеет принципиальное значение, потому что вся его судьба зависит от войны", – заметил Галлямов.
По его мнению, Путин сейчас растерян и выбирает между двумя вариантами – рискнуть ситуацией на фронте или дальнейшей судьбой России. Решение ему дается тяжело.
Конфликт внутри России: главное
- Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ, согласно которому все "российские добровольцы" должны подписать контракты с Минобороны. Срок исполнения – до 1 июля.
- Конечно, вагнеровцы отказываются подписывать контракты. Пригожин заявил, что подразделения регулярной российской армии не являются такими эффективными как ЧВК "Вагнера", а сам Шойгу не очень хороший руководитель.
- Стало известно, что наемники Пригожина неоднократно пленяли бойцов русской армии и издевались над ними.