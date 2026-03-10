Полиция установила личность нападавшего на военных ТЦК на Прикарпатье: он подал заявление об избиении

Правоохранители нашли мужчину, который с ножом напал на двух военнослужащих ТЦК на Прикарпатье. Им оказался житель поселка Брошнев-Осада 1989 года рождения.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Что известно о мужчине, который напал на военных ТЦК?

По данным полиции, мужчина, который травмировал ножом военнослужащих ТЦК, оказался жителем поселка Брошнев-Осада, где, собственно, произошел инцидент. Правоохранители нашли его по месту жительства.

Мужчина сообщил полиции, что именно военные ТЦК догнали его на улице и нанесли телесные повреждения. Соответствующее заявление он также уже подал в полицию.

Напомним, накануне во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил двух военных ТЦК: одного в шею, другого в руку и плечо, после чего скрылся.

Следователи открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение и сейчас выясняют все обстоятельства инцидента.

Важно! Нападение на военных при исполнении служебных обязанностей карается лишением свободы от 5 до 12 лет в зависимости от тяжести нанесенных повреждений и квалификации преступления.

Какие детали инцидента пока известны?