Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.
Что известно о мужчине, который напал на военных ТЦК?
По данным полиции, мужчина, который травмировал ножом военнослужащих ТЦК, оказался жителем поселка Брошнев-Осада, где, собственно, произошел инцидент. Правоохранители нашли его по месту жительства.
Мужчина сообщил полиции, что именно военные ТЦК догнали его на улице и нанесли телесные повреждения. Соответствующее заявление он также уже подал в полицию.
Напомним, накануне во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил двух военных ТЦК: одного в шею, другого в руку и плечо, после чего скрылся.
Следователи открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение и сейчас выясняют все обстоятельства инцидента.
Важно! Нападение на военных при исполнении служебных обязанностей карается лишением свободы от 5 до 12 лет в зависимости от тяжести нанесенных повреждений и квалификации преступления.
Какие детали инцидента пока известны?
Стычка между гражданским и военнослужащими ТЦК состоялась 9 марта около 6:30 во время проведения мобилизационных мероприятий.
Военнослужащие 1-го отдела Калушского районного ТЦК и СП пытались уточнить данные у военнообязанного, когда он якобы попытался убежать от представителей ТЦК и зашел в подвальное помещение одного из жилых домов.
Военнослужащие направились за ним – именно там возник конфликт.