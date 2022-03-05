Конфликт может длиться неделями, но активная фаза будет постепенно стихать, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что сам конфликт с Россией может продолжаться неделями. Однако активная фаза действий будет постепенно стихать.

Об этом он сказал в эфире 24 канала. По его словам, оккупанты достигают предела своих оперативных возможностей.

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"Если они согласовали гуманитарный коридор сейчас и сутки уже не наблюдаются активные действия, то они, видимо, на сегодняшний день достигли своих оперативных возможностей. Сейчас они возьмут паузу для того, чтобы понять, что они еще могут, и потом попытаться продвинуться вперед", – отметил Арестович.

Но вопрос в том, что уже нечем продвигаться. Слишком велика страна Украина, слишком большое сопротивление оказывается,

– подчеркнул он.

По его словам, Россия будет действовать только войсками, которые есть в Украине. Но это очень сложно, потому что они истощены.

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