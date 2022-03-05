Про це він сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, окупанти досягають межі своїх оперативних можливостей.

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"Якщо вони погодили гуманітарний коридор зараз і добу вже не спостерігаються активні дії, то вони, мабуть, станом на сьогодні досягли своїх оперативних можливостей. Зараз вони візьмуть паузу для того, щоб зрозуміти, що вони ще можуть і потім спробувати просунутись вперед", – зазначив Арестович.

Але питання в тому, що вже нема, чим просуватись. Занадто велика країна Україна, занадто великий спротив чиниться,

– наголосив він.

За його словами, Росія буде діяти лише тими військами, які є в Україні. Але це дуже складно, бо вони виснажені.



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