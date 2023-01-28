Жаба гадюку: Пригожин заговорил о похоронах Гиркина, а Гиркин испугался "пакета"

Режим Владимира Путина доживает последние дни. На фоне этого террористы Евгений Пригожин и Игорь Гиркин продолжают грызться между собой. Этим они демонстрируют, как выглядит крылатое изречение о жабе и гадюке в реальной жизни.

Количество ликвидированных вагнерцев растет каждый день. В то же время Пригожину, похоже, больше всего хочется увидеть в пакете террориста Гиркина. Их грызню на фоне колоссальных потерь России можно охарактеризовать как "игры пакетов". Детали распространяют росСМИ, сообщает 24 канал.

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ППК "Вагнера" в США уже признали международной преступной организацией. Тем временем Гиркин получил пожизненное за сбитие "Боинга". Пригожин и Гиркин обязательно встретятся: либо на концерте у Кобзона, либо в Гааге. А пока – обмениваются угрозами и оскорблениями.

Конфликт Пригожина и Путина – что известно об "играх пакетов"

Недавно Пригожин публично пригласил Гиркина пополнить ряды вагнеровцев. Террорист пригласил террориста на территорию временно оккупированной территории Луганской области. Там Гиркин в качестве будущего "двухсотого" смог бы приобщиться к одному из "штурмовых подразделений".

Впоследствии Пригожин заявил, что с Гиркиным состоялся один разговор. Детали "повар Путина" не раскрыл. В то же время, похоже, услышал что-то такое, от чего взбесился еще больше, чем обычно. Он заявил, что не сомневался: Гиркин поведет себя, как последнее сс**ло".

Пригожин пофантазировал, как Гиркин прибывает в Луганскую область. Там ему задают ряд "неудобных вопросов". В частности, зачем он туда приехал.

"Зачем ты, с**еня, сдал Славянск? Расскажи, как ты, дрянь, брал деньги у Ахметова, что сбежать из него. Расскажи, как ты бросил ребят", – понесло Пригожина.

Впоследствии он размечтался о похоронах Гиркина. В частности, пообещал закопать с почестями, если тот "погибнет, как герой". Такая щедрость "повара Путина" просто "впечатляет". Возможно, найдут даже не мусорный, а пакет из московского ЦУМ.

Гиркин переобулся в воздухе

Гиркин в ответ заявил, что уже дал вагнеровцам какое-то "обещание". В то же время теперь все отменяется, поскольку Пригожин его обидел и оболгал. Террорист пожаловался из-за "грязных оскорблений" и заявил, что не может "служить" под руководством человека, обвинившего его в измене России.

Запасаемся попкорном и делаем ставки, кто первым станет vip-гостем на концерте у Кобзона.

Вопрос Путина – почти закрыли

Алексей Данилов отметил, что вопрос Владимира Путина в России – почти закрыт. Кроме того, некоторые уже знают фамилию преемника бункерного деда. Секретарь СНБО отметил, что в украинских властей есть свои предположения, что дальше будет происходить в стране-террористке. В то же время детали пока не раскрывают.