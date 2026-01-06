Отец Дарьи Мельниченко на фронте: одна из украинских компаний подарила для него Starlink
- Дарья Мельниченко "не пустила" пророссийского итальянца в Украину.
- Одно предприятие подарило отцу Дарьи, который служит, Starlink для поддержания связи.
Украинка Дарья Мельниченко получила уважение в инфопространстве из-за решительности в отстаивании Украины. Именно она "завирусила" инцидент с пророссийским итальянцем, что и поспособствовало запрету пересечения границы поклоннику Путина. Как оказалось, отец Дарьи находится на фронте российско-украинской войны.
Поэтому одна из компаний решила сделать ему подарок. Подробности истории, которая взбудоражила сеть рассказывает 24 Канал со ссылкой на Виталия Глаголу.
Что известно об отце Дарьи?
Девушка рассказала, что ее папа стоит на защите Украины и находится в окопе без связи. Поэтому он еще не знает о достижениях своей дочери.
На случай бурно отреагировали в сети. Не прошла мимо событий на границе и компания stuk.ua, которая решила присоединиться к поддержке Дарьи и ее отца. Так, организация подарила Starlink для отца девушки.
Компания stuk.ua подарила Starlink отцу Дарьи Мельниченко / Скриншот из сети
Кроме того, другие организации и компании присоединились к инициативе и предлагают Дарье и ее отцу скидки и другую поддержку.
С чего все началось?
В Threads стало вирусным сообщение,, которое описало необычный инцидент во время поездки автобусом в Украину. Дарья Мельниченко рассказала, что рядом с ней ехали супруги – украинка и гражданин Италии по имени Рокко. Мужчина, одетый в вышиванку, открыто выражал симпатии к Путину и пренебрежительно говорил об Украине.
Во время разговора итальянец начал критиковать Зеленского, называл Украину "плохой страной" и унижал украинцев. Когда девушка заметила, что такие высказывания неприемлемы, Рокко заявил, что его жена якобы разделяет эту позицию.
Пользователи массово следили за маршрутом автобуса и призвали сообщить пограничникам. На пункте пропуска Чоп работники пограничной службы пригласили итальянца на беседу. В результате, как отмечает автор, ему запретили въезд в Украину.