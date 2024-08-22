Угрожал оружием работникам ТЦК в Одессе: в полиции установили личность мужчины

В Одессе мужчина во время проверки документов начал угрожать работникам ТЦК пистолетом. В полиции открыли уголовное производство по факту угрозы убийством.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел 20 августа днем на улице Аккордной, что в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские провели досудебное расследование и поделились результатами.

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Детали конфликта

Так, во время проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных у прохожего, последний отказался предоставить документы.

Мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем убежал,

– добавили правоохранители.

Полиция установила правонарушителя – 38-летнего мужчину. Тот отказался давать объяснения относительно своих действий. У него изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера. Он будет направлен на экспертизу.

Мужчину задержали, а пистолет изъяли / фото полиции

Дознаватели начали производство по статье 129 УК Украины, то есть угроза убийством. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.