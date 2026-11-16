В Виннице правоохранители задержали сотрудников ТЦК, которые 14 ноября применили слезоточивый газ против гражданских лиц в автомобиле. В салоне поврежденной машины находились двое молодых людей, среди которых была беременная девушка.

Как сообщила "Суспильне" пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Зарина Маевская, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Военные начали служебное расследование

Фигурантам инкриминируют правонарушение по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Видеозапись инцидента, произошедшего в районе Старого города, опубликовал в Facebook народный депутат Украины 9-го созыва от ВО "Батькивщина" Олег Мейдич. На обнародованных кадрах запечатлен конфликт военных с парой в возрасте 21 и 22 лет.

Кадры инцидента: смотрите видео

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь оперативного командования "Юг", подполковник Алексей Мищенко, подтвердил факт инцидента между военнослужащими и гражданскими лицами.

По его словам, во время стычки сотрудники центра комплектования действительно применили газовый баллончик и повредили чужое транспортное средство.

Руководство Винницкого областного ТЦК и СП уже назначило служебное расследование для установления хода событий. Военные заверили, что максимально содействуют правоохранителям в выяснении всех обстоятельств.

Позиция командования четкая: мы не терпим никаких противоправных действий. Если в ходе проверки будет доказана вина военнослужащих, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством,

– заявил Алексей Мищенко.

Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" также призвал общественность и СМИ воздержаться от преждевременных выводов до завершения официального расследования.