Газ у салон із вагітною: у Вінниці затримали працівників ТЦК через напад на авто

Як повідомила Суспільному речниця Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Заріна Маєвська, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

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Військові розпочали службове розслідування

Фігурантам інкримінують правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Відеозапис інциденту, який розгорнувся в районі Старого міста, оприлюднив у Facebook народний депутат України 9-го скликання від ВО "Батьківщина" Олег Мейдич. На оприлюднених кадрах зафіксовано конфлікт військових із парою віком 21 та 22 роки.

Кадри інциденту: дивіться відео

У коментарі "Українській правді" речник оперативного командування Південь, підполковник Олексій Міщенко підтвердив факт інциденту між військовослужбовцями та цивільними.

За його словами, під час сутички представники центру комплектування дійсно застосували газовий балончик та пошкодили чужий транспортний засіб.

Керівництво Вінницького обласного ТЦК та СП вже призначило службове розслідування для встановлення перебігу подій. Армійці запевнили, що максимально сприяють правоохоронцям у з'ясуванні всіх обставин.

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Позиція командування чітка: ми не толеруємо жодних протиправних дій. Якщо в ході перевірки буде доведено провину військовослужбовців, вони понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством– заявив Олексій Міщенко.

Речник оперативного командування "Південь" також закликав суспільство та медіа утриматися від передчасних висновків до завершення офіційного розслідування.