Все последние требования, которые Евросоюз выдвигал по Сербии, содержат две ключевые позиции. Об этом 24 канала рассказала журналистка Наталья Ищенко.

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Первая позиция касается Косово

Сербия не может продвигаться на пути в Европейский Союз, пока не будет урегулирован конфликт с Косово,

– объяснила Наталья Ищенко.

По ее словам, существует договоренность, по которой только что Сербия признает независимость Косово, все остальные западные государства, являющиеся членами ЕС, тоже признают его независимость. В самом же Белграде считают, что такая позиция есть эвфемизм для определения того, что Сербия должна признать независимость Косово.

Вторая – связана с Украиной

ЕС четко сказал, если не будет введения санкций против России, в связи с ее агрессией против Украины, то никакой дальнейшей евроинтеграции Сербии просто не будет,

– заметила журналистка.

Наталья Ищенко подчеркнула, что хотя Сербия и говорит о своем стремлении стать членом ЕС и реформами, которые она вводит – эти две позиции являются определенными "красными линиями" для нее. Ведь ни один сербский политик, даже самый проевропейский, не говорит о "переходе" этих линий.

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Наталья Ищенко о конфликте Сербии и Косово: смотрите видео

Конфликт Сербии и Косово: что известно

Сербия не признает независимость Косово и соответственно не признает ее официальные документы. Поэтому власти частично признанной страны в июне 2022 года объявили о решении по непризнанию сербских документов и автомобильных знаков. Такое решение вызвало критику со стороны Белграда.

Вечером 31 июля на границе Сербии и Косово раздались сирены и были слышны выстрелы . Также в городе Митровица в Косово на улицы вышли сербы, проживающие на территории страны.

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал конфликт на границе с Косово. Он назвал ситуацию самой сложной за все время.

На конфликт на Балканах отреагировали в НАТО . Там призывали к конструктивному диалогу между Приштиной и Белградом. А также заявили, что если стабильность в стране окажется под угрозой, Kosovo Force могут вмешаться.

Правительство Косово решило отложить решение о сербских номерных знаках и документах. Сербские документы и номера будут действовать в Косово еще до 1 сентября.

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