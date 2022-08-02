Всі останні вимоги, які Євросоюз висував щодо Сербії містять дві ключові позиції. Про це 24 каналу розповіла журналістка Наталія Іщенко.

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Перша позиція стосується Косово

Сербія не може просуватися на шляху до Європейського Союзу поки не буде врегульований конфлікт з Косово,

– пояснила Наталія Іщенко.

За її словами, існує домовленість, за якою щойно Сербія визнає незалежність Косово, всі інші західні держави, які є членами ЄС, теж визнають його незалежність. В самому ж Белграді вважають, що така позиція є евфемізмом для визначення того, що Сербія має визнати незалежність Косово.

Друга – пов'язана з Україною

ЄС чітко сказав, якщо не буде запровадження санкцій проти росії, у зв'язку з її агресією проти України, то ніякої подальшої євроінтеграції Сербії просто не буде,

– зауважила журналістка.

Наталія Іщенко наголосила, що хоча Сербія і говорить про своє прагнення стати членом ЄС та реформи, які вона запроваджує – ці дві позиції є певними "червоними лініями" для неї. Адже жоден сербський політик, навіть найбільш проєвропейський, не говорить про "перехід" цих ліній.

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Наталія Іщенко про конфлікт Сербії та Косово: дивіться відео

Конфлікт Сербії та Косово: що відомо

Сербія не визнає незалежності Косово й відповідно не визнає її офіційних документів. Тому влада частково визнаної країни в червні 2022 року оголосила про рішення щодо невизнання сербських документів та автомобільних знаків. Таке рішення викликало критику з боку Белграда.

Увечері 31 липня на кордоні Сербії та Косово пролунали сирени та було чути постріли. Також у місті Митровіца в Косово на вулиці вийшли серби, які проживають на території країни.

Президент Сербії Александр Вучич прокоментував конфлікт на кордоні з Косово. Він назвав ситуацію найскладнішою за весь час.

На конфлікт на Балканах відреагували в НАТО. Там закликали до конструктивного діалогу між Приштиною та Белградом. А також заявили, якщо стабільність у країні опиниться під загрозою, Kosovo Force можуть втрутитись.

Уряд Косово вирішив відкласти рішення щодо сербських номерних знаків і документів. Сербські документи та номери будуть чинні у Косово ще до 1 вересня.

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