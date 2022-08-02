Про це на стрімі ютубу 24 каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист, опозиційний політик. Однак він вважає, що про загострення на Балканах не говорили б так гучно, якби не можливий напад з боку Китаю на Тайвань.

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За його словами, Косово та Сербія ще можуть знайти якийсь компроміс до 1 вересня. Разом з тим публіцист вважає, що ситуація з Тайванем – серйозніша.

Ніякої війни там не буде. Китай до цього просто абсолютно не готовий,

– вважає Піонтковський.

І додав, що на 20-му з’їзді Комуністичної партії Китаю вирішиться доля Сі Цзіньпін. Там можуть затвердити його кандидатуру на третій термін владарювання.

Як це вплине на Україну

Разом з тим публіцист вважає, що Україна не втратить своїх союзників і в цьому плані нам нічого не загрожує.

"Центральна битва "четвертої світової війни" проходить не на Балканах, не в Тайвані, а на правому березі Дніпра у районі Херсона", – додав він.

До речі. Політолог Михайло Бесараб сказав 24 каналу, що путін зацікавлений у тому, аби у світі виникало якомога більше конфліктів.

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