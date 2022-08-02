Об этом на встрече ютуба 24 канала рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист, оппозиционный политик. Однако он считает, что об обострениях на Балканах не говорили бы так громко, если бы не возможное нападение со стороны Китая на Тайвань.

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По его словам, Косово и Сербия еще могут найти компромисс до 1 сентября. Вместе с тем публицист считает, что ситуация с Тайванем – более серьезная.

Никакой войны там не будет. Китай к этому просто совершенно не готов,

– считает Пионтковский.

И добавил, что на 20 съезде Коммунистической партии Китая решится судьба Си Цзиньпина. Там могут утвердить его кандидатуру на третий срок правления.

Как это повлияет на Украину

Вместе с тем публицист считает, что Украина не потеряет своих союзников и в этом плане нам ничего не угрожает.

"Центральное битва "четвертой мировой войны" проходит не на Балканах, не в Тайване, а на правом берегу Днепра в районе Херсона", – добавил он.

Кстати говоря. Политолог Михаил Бесараб сказал 24 каналу, что путин заинтересован в том, чтобы в мире возникало как можно больше конфликтов.

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