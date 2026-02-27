"Людей убивают и казнят тысячами": Зеленский сделал резкое заявление в адрес Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержал бы военную операцию США против Ирана. Он считает, что действующий режим в Тегеране является античеловеческим.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Sky News, передает Офис Президента.

Что Зеленский думает о сценарии вмешательства США в Иран?

Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы изменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Этот режим существует уже много лет. У людей нет никаких прав. Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами,

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о действиях, направленных против режима, а не против населения Ирана.

В то же время он отметил, что ему известно о переговорах между США и иранскими властями. Зеленский подчеркнул, что дипломатический путь всегда является лучшим вариантом, особенно учитывая то, что Украина сама находится в состоянии войны. Однако он выразил сомнение в искренности намерений нынешнего иранского руководства относительно реального стремления к договоренностям.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала предположил, что Дональд Трамп, окрыленный успехами в Венесуэле, вероятно, готов перейти на новую фазу противостояния против Ирана.

Могут ли США атаковать Иран в ближайшее время?