"Людей убивают и казнят тысячами": Зеленский сделал резкое заявление в адрес Ирана
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержал бы военную операцию США против Ирана, поскольку считает действующий режим в Тегеране античеловеческим.
- Зеленский отметил важность дипломатического подхода, но выразил сомнение в искренности намерений иранского руководства относительно договоренностей.
Об этом Зеленский рассказал в интервью Sky News, передает Офис Президента.
Что Зеленский думает о сценарии вмешательства США в Иран?
Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы изменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Этот режим существует уже много лет. У людей нет никаких прав. Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами,
– подчеркнул президент.
Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о действиях, направленных против режима, а не против населения Ирана.
В то же время он отметил, что ему известно о переговорах между США и иранскими властями. Зеленский подчеркнул, что дипломатический путь всегда является лучшим вариантом, особенно учитывая то, что Украина сама находится в состоянии войны. Однако он выразил сомнение в искренности намерений нынешнего иранского руководства относительно реального стремления к договоренностям.
Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала предположил, что Дональд Трамп, окрыленный успехами в Венесуэле, вероятно, готов перейти на новую фазу противостояния против Ирана.
Могут ли США атаковать Иран в ближайшее время?
Издание Axios писало, что Дональд Трамп заслушал варианты действий в отношении Ирана от американских генералов после третьего раунда переговоров. В то же время в Тегеране писали об очередном раунде переговоров, который должен состояться на следующей неделе.
США рассматривают два варианта действий в отношении Ирана: компромиссная ядерная сделка с ограниченным обогащением урана или военное противостояние с возможными ударами по иранскому руководству.