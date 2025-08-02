Конфликт между гражданскими и ТЦК в Виннице квалифицировали как попытку захвата государственного или общественного здания. Правоохранители уже задержали пятерых мужчин, причастных к столкновению.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области.

Читайте также В Виннице на протесте из-за недовольства ТЦК произошли столкновения между правоохранителями и активистами

В Виннице полиция задержала пятерых мужчин

По данным полиции, в ночь на 2 августа около 80 человек, в частности представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого военные привезли из-за уклонения от службы.

Часть присутствующих сломала ворота и проникла на территорию ТЦК. Чтобы остановить столкновение и оттеснить толпу, правоохранители применили спецсредства.

Следователи расследуют уголовное производство по статье 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного комплекса Украины,

– сообщили в полиции.

Пятерых мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, которых подозревают в причастности к преступлению, уже задержали правоохранители.

В полиции также призвали граждан соблюдать действующее законодательство и не препятствовать правоохранительным органам в выполнении ими своих служебных обязанностей.

Напомним, в Виннице в ночь на 2 августа горожане устроили протест из-за недовольства действиями ТЦК. Протестующие требовали освободить мужчин, которых удерживает ТЦК и СП на территории центрального стадиона "Локомотив".