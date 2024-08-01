Избиение военного ТЦК в Ворохте: полиция объявила о подозрениях

Еще 4 июля в Ворохте, что в Ивано-Франковской области возник конфликт между местными жителями и представителями ГПСУ и ТЦК. Сейчас полицейские Прикарпатья объявили подозрение фигурантам.

Тогда причиной конфликта стало недовольство местных жителей выставленным контрольным постом. На обнародованных видеозаписях было видно, что местные жители сначала словесно выражают свое недовольство, а затем переходят к агрессивным действиям, избивая авто с военным внутри.

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Полиция объявила подозрения фигурантам в столкновении в Ворохте

Конфликт между жителями Ворохты и военнослужащими Верховинского районного военкомата произошел 4 июля. Селяне повредили машину ТЦК, а 47-летний военный при исполнении своих служебных обязанностей получил телесные повреждения.

Мужчины несколько раз ударили служащего в лицо и применили перцовый баллончик, пострадавший получил химический ожог. Правоохранители провели одновременно несколько десятков обысков в Ворохтянской общине, забрали у нападавших мобильные телефоны, другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Сейчас подозрения объявили сразу четырем мужчинам 1984, 1987, 1995 и 2004 годов рождения по статье о мелком хулиганстве. Все они местные жители, ранее не судимы. Суд вскоре изберет им меры пресечения.

Как говорят в полиции, подозреваемым грозит или ограничение свободы до пяти лет, или заключение до четырех лет.

К слову, недавно стало известно, что харьковский сотрудник ТЦК требовал взятку в 1,5 тысячи долларов и постоянную скидку в ресторане, угрожая мобилизовать его работников и посетителей.

Правоохранители задержали подозреваемого "на горячем" во время получения части неправомерной выгоды в виде скидочной карты в обмен на фиктивные документы