Бойкот ведущих телеканалов США превратит Трампа в "городского сумасшедшего", – политолог

Ведущие американские телеканалы отказались транслировать мероприятия с участием главы Белого дома из-за его конфликта со СМИ. Такое решение лишает политика главного инструмента влияния и может нанести серьезный удар по самому президенту США.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Максим Несвитайлов. По его словам, отказ даже традиционно лояльного Fox News свидетельствует о солидарности в среде медиа-деятелей.

Удар по больному месту Трампа

Как подчеркнул Несвитайлов, Трамп десятилетиями строил свою карьеру на умении манипулировать вниманием прессы, превращая политику в телешоу.

Если Трамп что-то и любит на этой планете, так это внимание к себе. Он помешан на этом. Но если ты сидишь в пустой комнате, то из эксцентричной звезды ты превращаешься просто в городского сумасшедшего,

– Несвитайлов.

Он также обратил внимание на показательный момент, когда Fox News прервали выступление Джей Ди Венса, пообещав вернуться к трансляции только тогда, когда тот начнет говорить что-то важное.

Политолог прокомментировал ссору Трампа с журналистами: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, все это происходит на фоне визита главы Китая Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. Это станет личным позором для Трампа, если этому событию не будет уделено должного внимания.

К нему приезжает лидер Китая, которого он считает самым авторитетным человеком на планете. А пул журналистов пуст. Конечно, туда могут прийти какие-то сумасшедшие ультрарадикальные блогеры. Но в целом это будет огромная обида и унижение для Трампа,

– сказал Несвитайлов.

Добавим, что ведущие американские телевизионные сети объявили бойкот после того, как администрация Трампа аннулировала аккредитацию журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белом доме. В результате этого уже 5 телевизионных сетей США приостановили освещение событий с участием Трампа. Президент США уже оправдывается, что он борется не со свободной прессой, а с источниками дезинформации. Из-за такого решения Трампа под угрозой оказалась столетняя традиция среди местных СМИ.