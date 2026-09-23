Про це 24 Каналу розповів політолог Максим Несвітайлов. За його словами, відмова навіть традиційно лояльного Fox News свідчить про солідарність в колі медійників.

Удар по болючому місцю Трампа

Як наголосив Несвітайлов, Трамп десятиліттями будував свою кар'єру на вмінні маніпулювати увагою преси, перетворюючи політику на телешоу.

Якщо Трамп щось і любить на цій планеті, це увагу до себе. Він помішаний на цьому. Але якщо ти сидиш у порожній кімнаті, то з ексцентричної зірки ти перетворюєшся просто на міського божевільного,

– Несвітайлов.

Він також звернув увагу на показовий момент, коли Fox News перервали виступ Джей Ді Венса, пообіцявши повернутися до трансляції лише тоді, коли той почне говорити щось важливе.

Політолог прокоментував сварку Трампа із журналістами: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, все це відбувається на тлі візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Це буде особиста ганьба для Трампа, якщо не буде належної уваги до цієї події.

До нього приїздить очільник Китаю, якого він вважає найавторитетнішою людиною на планеті. А пул журналістів порожній. Звісно, там можуть прийти якісь божевільні праворадикальні блогери. Але загалом це буде величезна образа та приниження для Трампа,

– сказав Несвітайлов.

Додамо, провідні американські телевізійні мережі оголосили бойкот після того, як адміністрація Трампа анулювала акредитацію журналістам CNN, MS NOW та Politico до Білого дому. Внаслідок цього вже 5 телевізійних мереж США призупинили висвітлення подій за участі Трампа. Президент США вже виправдовується, що він бореться не з вільною пресою, а з джерелами дезінформації. Через таке рішення Трампа під загрозою опинилася столітня традиція серед тамтешніх ЗМІ.