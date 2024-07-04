В Одессе в ветеринарной клинике мужчина обругал ветерана Алексея Притулу: наказали ли его

В Одессе мужчина обругал военного Алексея Притулу, который сейчас работает там ветеринаром. Сейчас стали известны детали относительно его наказания.

Перед началом осмотра ветеринар попросил развернуть пса к нему. Владелец сказал врачу самому встать и посмотреть. После того, как мужчина увидел протезы, он обругал Алексея и ушел из кабинета.

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Как наказали мужчину, который обругал ветерана

Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении посетителя, который нецензурно высказался в сторону ветеринара. Его привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Как выяснилось, посетителем на видео, которое активно распространяется сетью, является 43-летний горожанин Вадим Шевеленко. Он утверждал, что не видел, что ветеринар был на протезах и ему показалось, что тот якобы как-то "не так с ним разговаривал".

В то же время Алексей Притула говорил, что не понимает, что именно спровоцировало такую агрессию. Он отметил, что работает в этой клинике с 2011 года, но подобных инцидентов в его опыте еще не было.

. Алексей Притула – ветеринар из Одессы, который во время полномасштабной войны присоединился к ВСУ. В сентябре 2022 года во время наступления на Лиман мужчина получил тяжелое ранение и потерял обе ноги.

Соответствующий инцидент произошел утром 3 июля. Накануне в сети показали видео извинений со стороны посетителя, который проявил неуважение к украинскому ветерану.