Как сообщает издание "Суспильне", в областном ТЦК и СП опровергли информацию о принудительной мобилизации мужчины возле Днепровской гимназии и применении военными слезоточивого газа. По данным ведомства, конфликт возник из-за отказа гражданина предъявить военно-учетные документы во время проверки.
Версия военных и показания директора
В центре комплектования утверждают, что мужчина после отказа предоставить документы упал на землю и начал громко кричать. На его крики сбежались прохожие, среди которых были матери с детьми и другие мужчины.
Чтобы предотвратить обострение ситуации, группа оповещения решила покинуть территорию, однако неизвестные лица якобы применили перцовый баллончик в сторону военнослужащих.
В то же время исполняющая обязанности директора гимназии Ирина Нестеренко рассказала другую версию событий.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По ее словам, во время урока физкультуры на школьной площадке находились ученики трех классов (около 60 детей), когда сотрудники ТЦК бежали за мужчиной по стадиону непосредственно рядом с детьми.
Во время этой погони также был распылен газовый баллончик. Родители сразу забрали детей домой, а одна из учительниц получила ссадины, поскольку ее толкнули.
"Они гнались за ним по стадиону прямо рядом с детьми. При этом распылялся газовый баллончик. Затем мама одного из детей, поскольку дети начали подходить, завела ребенка в школу и сообщила об этой ситуации. Я вышла и увидела, что там толпа детей, учителя уже направляют их в школу. Был распылен баллончик, и чувствовался запах. На данный момент известно, что родители не обращались в медицинские учреждения", – рассказала Ирина Нестеренко.
Что говорят в полиции?
Правоохранители сообщили, что начали проверку по факту инцидента. По предварительным данным, между группой оповещения, в состав которой входили полицейские, и местными жителями возникла ссора. Во время конфликта был использован газовый баллончик.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданской женщиной, обстоятельства которого в настоящее время проверяют правоохранители.