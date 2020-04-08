Конфликт Филатова и Дубинского: кто кому чем угрожает

Мэр Днепра Борис Филатов и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский публично поссорились. Нардеп опубликовал якобы скриншот поста Бориса Филатова о том, что городская власть Днепра будет отстреливать животных, которые не имеют соответствующей регистрации. Мэр Днепра заявил, что это фейк. Спор разгорелся.

Все началось с того, что народный депутат и экс-ведущий опубликовал в фейсбуке скриншот поста Бориса Филатова, который якобы планировал "отстреливать без предупреждения" незарегистрированных домашних животных.

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Речь вроде шла о ситуации, когда жители города на время карантина захотели бы завести домашнего любимца.

Скриншот якобы поста Филатова в фейсбуке

Мэр Днепра заявил, что эта информация – ложная, а он не писал ничего похожего.

Впоследствии Дубинский написал, что Филатов удалил пост об отстреле собак и начал врать, что это фейк.

Боря, все уже и так знают, что ты долбо*б. Не надо оправдываться,

– написал он.

Скриншот из Фейсбука Дубинского

А под публикацией Дубинского Филатов оставил комментарий.

Я просто еб*ло тебе разобью,

– прокомментировал мэр Днепра.

Скриншот из Фейсбука Дубинского

В ответ на этот комментарий Дубинский снова написал пост, в котором обматерил Филатова и пригрозил ГБР и Нацполицией.

В комментарии "НВ" Филатов подчеркнул, что менять тон в общении с такими подонками, как Дубинский" он не намерен. Однако в буквальном смысле слова разбивать нардепу лицо он не намерен. Филатов добавил, что готов продолжать выяснять отношения с Дубинским.