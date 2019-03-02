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      Конфликт между Индией и Пакистаном: бои возобновились, есть жертвы

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      Конфликт между Индией и Пакистаном
      Конфликт между Индией и Пакистаном / AP

      На спорной территории в Кашмире, на границе Индии и Пакистана, возобновились бои, есть жертвы с обеих сторон.

      По обе стороны от линии разграничения погибли по меньшей мере шесть и ранены шесть мирных жителей, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

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      Индийские правоохранители сообщили, что мать и двое детей погибли от выпущенного снаряда со стороны Пакистана, который попал в жилой дом. Отец был тяжело ранен.

      В то же время в Пакистане чиновник Умар Азам заявил, что индийские солдаты с использованием тяжелого вооружения "беспорядочно преследуют сельских жителей на границе в Кашмире.

      По его словам с пакистанской стороны погиб подросток и ранены трое человек. Он добавил, что индийский обстрел разрушил несколько домов.

      Что случилось между Индией и Пакистаном?
      26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам возле пакистанского города Балакот. Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаков.

      Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел 14 февраля. Тогда на подконтрольной Индии части Кашмира смертник на автомобиле въехал в военный конвой, который перевозил солдат. В результате теракта погибли 44 индийских военных.

      В ответ на действия Индии Пакистан поднял в небо боевые самолеты и ликвидировал два индийских истребителя. Следствием конфликта стало закрытие странами воздушного пространства. Пакистан полностью остановил внутренние и международные авиарейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. Индия ограничилась закрытием воздушного пространства для транзитных самолетов только над городом Амритсар.

      blog_ava
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      Теги: Убийства в Пакистане Пакистан Индия Жертвы
      Источник: 24 Канал
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