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      Власти Пакистана отпустили из плена пилота индийского истребителя

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      Пилота сбитого истребителя встречают дома
      Пилота сбитого истребителя встречают дома / euronews

      Пакистанская власть передала Индии пилота Абхинандана Вартхамана, сбитого 27 февраля над регионом Кашмир. В Пакистане назвали это жестом доброй воли.

      Издание India Today сообщило, что пилот вернулся в Индию через пограничный переход между двумя странами. Ранее власти сообщали, что уволят его, если это приведет к снижению напряженности между двумя странами. Власти Индии сообщили, что передача была жестом мира, который поможет избежать войны между двумя странами.

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      Что случилось с пилотом после катапультацией? После падения самолета местные жители пытались забросать пилота камнями, но пакистанским военным удалось отбить его. На следующий день в интернете появилось видео (впоследствии его быстро удалили) министерства информации Пакистана, на котором Вартхаман с окровавленным лицом просит воды.

      Индия резко отреагировала на этот инцидент, назвав случай "вульгарной демонстрацией раненого военнослужащего". После этого в сети появилось еще одно видео, на котором пилот пьет чай и отвечает на вопросы пакистанских военных о своем имени и звания, но отказывается говорить о своем боевое задании.

      Как объяснили ситуацию в Пакистане? Представитель пакистанского министерства обороны генерал Азиф Гафур заявил, что со взбитым пилотом ведут себя в соответствии с нормами военной этики. Вместе с освобождением пилота премьер-министр Пакистана Имран Хан повторил свое обращение в Индию с предложением о деэскалации и проведении переговоров, добавив, что Пакистан и Индия должны жить в мире.

      Как отреагировали в Индии возвращения пилота? Индийский министр иностранных дел Виджай Кумар Сингх заявил в Twitter, что Пакистан таким шагом "не сделал Индии услуги".

      Мы должны понимать, что Пакистан не сделал нам ласки, вернув нашего пилота. Согласно Женевской конвенции, военнослужащий, находящийся в плену, захваченный во время конфликта, должен быть возвращен своей стране,
      написал Кумар Сингх.

      Індійський пілот, Індія, Пакистан
      Пилот сбитого индийского истребителя Абхинандана Вартхамана

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      Что произошло между Индией и Пакистаном?26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам у пакистанского города Балакот. Операцию провели в 80 километрах от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их лидеров.

      Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел 14 февраля. Тогда на подконтрольной Индии части Кашмира смертник на автомобиле въехал в военный конвой, перевозивший солдат. В результате теракта погибли 44 индийских военных.

      В ответ на действия Индии Пакистан поднял в небо боевые самолеты и ликвидировал два индийских истребителя. Следствием конфликта стало закрытие странами воздушного пространства. Пакистан полностью остановил внутренние и международные авиарейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабад, Сиалкот. Индия ограничилась закрытием воздушного пространства для транзитных самолетов только над городом Амритсар.

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      Теги: Новости политики Конфликт между Индией и Пакистаном Пакистан Индия авиация
      Источник: 24 Канал
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