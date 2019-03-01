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      Влада Пакистану відпустила з полону пілота індійського винищувача

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      Пілота збитого винищувача зустрічають вдома
      Пілота збитого винищувача зустрічають вдома / euronews

      Пакистанська влада передала Індії пілота Абхінандана Вартхамана, винищувач якого було збито 27 лютого над регіоном Кашмір. У Пакистані назвали це жестом доброї волі.

      Видання India Today повідомило, що пілот повернувся до Індії через прикордонний перехід між двома країнами. Раніше влада повідомляла, що звільнять його, якщо це призведе до зниження напруженості між двома країнами. Влада Індії повідомила, що передача була жестом світу, який допоможе уникнути війни між двома країнами.

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      Що сталося з пілотом після катапультації? Після падіння літака місцеві жителі намагалися закидати пілота камінням, але пакистанським військовим вдалося відбити його. Наступного дня в інтернеті з'явилося відео (згодом його швидко видалили) міністерства інформації Пакистану, на якому Вартхаман з закривавленим обличчям просить води.

      Індія різко відреагувала на цей інцидент, назвавши випадок "вульгарною демонстрацією пораненого військовослужбовця". Після цього в мережі з'явилося ще одне відео, на якому пілот п'є чай та відповідає на питання пакистанських військових про своє ім'я і звання, але відмовляється говорити про своє бойове завдання.

      Як пояснили ситуацію у Пакистані? Представник пакистанського міністерства оборони генерал Азиф Гафур заявив, що зі збитим пілотом поводяться згідно норм військової етики. Разом із звільненням пілота прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан повторив своє звернення до Індії з пропозицією про деескалацію та проведення переговорів, додавши, що Пакистан та Індія мають жити у мирі.

      Як відреагували в Індії на повернення пілота? Індійський міністр закордонних справ Віджай Кумар Сінгх заявив у Twitter, що Пакистан таким кроком "не зробив Індії послуги".

      Ми повинні розуміти, що Пакистан не зробив нам ласки, повернувши нашого пілота. Відповідно до Женевської конвенції, військовослужбовець, що перебуває в полоні, захоплений під час конфлікту, повинен бути повернутий своїй країні,
      – написав Кумар Сінгх.

      Індійський пілот, Індія, Пакистан
      Пілот збитого індійського винищувача Абхінандана Вартхамана

      Дивіться відео моменту повернення пілота додому:

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      Що сталось між Індією та Пакистаном?26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках біля пакистанського міста Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.

      Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався 14 лютого. Тоді на підконтрольній Індії частині Кашміру смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів. Внаслідок теракту загинули 44 індійських військових.

      У відповідь на дії Індії Пакистан підняв у небо бойові літаки та ліквідував два індійських винищувачі. Наслідком конфлікту стало закриття країнами повітряного простору. Пакистан повністю зупинив внутрішні та міжнародні авіарейси в аеропортах Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. Індія обмежилась закриттям повітряного простору для транзитних літаків лише над містом Амрітсар.

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      Теги: Новини політики Індія Пакистан Конфлікт між Індією і Пакистаном авіація
      Джерело: 24 Канал
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