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      Конфлікт між Індією і Пакистаном: бої відновилися, є жертви

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      Конфлікт між Індією і Пакистаном
      Конфлікт між Індією і Пакистаном / AP

      На спірній території в Кашмірі, на кордоні Індії та Пакистану, поновилися бої, жертви є з обох сторін.

      По обидва боки від лінії розмежування загинули щонайменше шість і поранено шість мирних жителів, про це повідомляє Associated Press з посиланням на чиновників.

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      Індійські правоохоронці повідомили, що мати і двоє дітей загинули від випущеного снаряда з боку Пакистану, який потрапив в житловий будинок. Батько був важко поранений.

      У той же час в Пакистані урядовець Умар Азам заявив, що індійські солдати з використанням важкого озброєння "безладно переслідують сільських жителів на кордоні" в Кашмірі.

      За його словами з пакистанської сторони загинув підліток і поранено троє людей. Він додав, що індійський обстріл зруйнував кілька будинків.

      Що сталось між Індією та Пакистаном?26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках біля пакистанського міста Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.

      Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався 14 лютого. Тоді на підконтрольній Індії частині Кашміру смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів. Внаслідок теракту загинули 44 індійських військових.

      У відповідь на дії Індії Пакистан підняв у небо бойові літаки та ліквідував два індійських винищувачі. Наслідком конфлікту стало закриття країнами повітряного простору.Авіаудар Індії по Пакистану: країни закрили повітряний простірПакистан повністю зупинив внутрішні та міжнародні авіарейси в аеропортах Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. Індія обмежилась закриттям повітряного простору для транзитних літаків лише над містом Амрітсар.

      blog_ava
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      Теги: Індія Пакистан Вбивства у Пакистані Жертви
      Джерело: 24 Канал
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