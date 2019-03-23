Конфликт между ПЦУ на УГКЦ: кто может проводить богослужение в Софии Киевской

София Киевская – уникальный заповедный объект, который собрал наибольшее количество фресок и мозаик в Восточной Европе. Однако недавно там разгорелся конфликт – его не смогли поделить представители ПЦУ и греко-католической церкви.

Стены храма 11 века помнят Ярослава Мудрого, который его построил. Именно здесь и была расположена библиотека киевского князя. А фрески и мозаики настолько уникальны, что объект охраняет ЮНЕСКО.

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Поэтому в храме раз в год проводят реставрацию. Процесс долгий и кропотливый. Сначала проходят совещания, решение реставрационного совета – и только тогда приступают к работам. В этом году решили, что нужен климат-контроль.

За последние полгода София превратилась в тренд. Именно здесь избирали главу Православной церкви Украины, сюда привезли Томос и здесь происходила интронизация Епифания. Интерес оживился даже среди посетителей, признаются экскурсоводы. Заинтересовал храм и религиозные конфессии.



Собор София Киевская

Так, греко-католики решили провести богослужение на праздник Благовещения. Вроде бы получили разрешение от Министерства культуры, однако это не понравилось почетному патриарху Филарету. Мол, этот шаг может рассорить верующих двух христианских течений.

В этом споре четкую позицию занимает руководство Софии. Говорят, прежде всего, София - национальный заповедник, который нуждается в особом уходе. Контролируют здесь все: количество людей, свечей, шумы и даже температурный режим. К тому же, добавляют, храмов для богослужений в Киеве хватает.

Невозможно к нему относиться, как к собственной часовне, на которой будут зарабатывать деньги,

– отмечает руководитель пресс-службы Софии Киевской Алексей Курпас.

Министерство же отказалось опровергнуть или подтвердить разрешение на богослужение греко-католиков. Говорят, тонкий вопрос. Эксперты же уверены, что пока единственный формат, который возможен, это молитва за Украину, которая происходит в День Независимости.

"В этот день собираются представители всех церквей: и православные, и католики, и мусульмане, и иудеи. Они говорят о своем отношении к Украине. Каждый произносит молитвенную формулу. Но это не есть богослужение", - рассказал религиовед Виктор Еленский.

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Пока что греко-католики и православные избегают комментариев относительно Софии Киевской. Епифаний уверяет, что ищут компромисс, поэтому планирует встретиться с главой греко-католической церкви Святославом. Предстоятель ПЦУ подчеркивает, что они не претендуют на повседневное служение в стенах Великой Софии.



Предстоятель ПЦУ Епифаний

Эксперты же говорят, что возможны и постоянные богослужения с древнем храме, но лишь тогда, когда между конфессиями появится единство.

В начале апреля Филарет призвал УГКЦ не проводить литургию в Софии Киевской, которую запланировали на это время. Бывший глава УПЦ КП тогда заявил, что намерение провести в этом храме литургию именно 7 апреля "необычное явление" и может вызвать неоднозначную реакцию и сопротивление со стороны православных.

Отметим, в ближайшее время Софийский собор в Киеве будет недоступным для богослужений – здесь будут проводить ремонтно-реставрационные работы.