18:57
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Конфликт между ПЦУ на УГКЦ: кто может проводить богослужение в Софии Киевской

      61 Читати новину українською

      София Киевская – уникальный заповедный объект, который собрал наибольшее количество фресок и мозаик в Восточной Европе. Однако недавно там разгорелся конфликт – его не смогли поделить представители ПЦУ и греко-католической церкви.

      Стены храма 11 века помнят Ярослава Мудрого, который его построил. Именно здесь и была расположена библиотека киевского князя. А фрески и мозаики настолько уникальны, что объект охраняет ЮНЕСКО.

      Читайте также: Повлияет ли Софийский собор на отношения между УГКЦ и ПЦУ: ответ Святослава

      Поэтому в храме раз в год проводят реставрацию. Процесс долгий и кропотливый. Сначала проходят совещания, решение реставрационного совета – и только тогда приступают к работам. В этом году решили, что нужен климат-контроль.

      За последние полгода София превратилась в тренд. Именно здесь избирали главу Православной церкви Украины, сюда привезли Томос и здесь происходила интронизация Епифания. Интерес оживился даже среди посетителей, признаются экскурсоводы. Заинтересовал храм и религиозные конфессии.

      Собор Софія Київська
      Собор София Киевская

      Так, греко-католики решили провести богослужение на праздник Благовещения. Вроде бы получили разрешение от Министерства культуры, однако это не понравилось почетному патриарху Филарету. Мол, этот шаг может рассорить верующих двух христианских течений.

      В этом споре четкую позицию занимает руководство Софии. Говорят, прежде всего, София - национальный заповедник, который нуждается в особом уходе. Контролируют здесь все: количество людей, свечей, шумы и даже температурный режим. К тому же, добавляют, храмов для богослужений в Киеве хватает.

      Невозможно к нему относиться, как к собственной часовне, на которой будут зарабатывать деньги,
      – отмечает руководитель пресс-службы Софии Киевской Алексей Курпас.

      Министерство же отказалось опровергнуть или подтвердить разрешение на богослужение греко-католиков. Говорят, тонкий вопрос. Эксперты же уверены, что пока единственный формат, который возможен, это молитва за Украину, которая происходит в День Независимости.

      "В этот день собираются представители всех церквей: и православные, и католики, и мусульмане, и иудеи. Они говорят о своем отношении к Украине. Каждый произносит молитвенную формулу. Но это не есть богослужение", - рассказал религиовед Виктор Еленский.

      Читайте также: Быть ли объединению православной и греко-католической церквей

      Пока что греко-католики и православные избегают комментариев относительно Софии Киевской. Епифаний уверяет, что ищут компромисс, поэтому планирует встретиться с главой греко-католической церкви Святославом. Предстоятель ПЦУ подчеркивает, что они не претендуют на повседневное служение в стенах Великой Софии.

      Предстоятель ПЦУ Епіфаній
      Предстоятель ПЦУ Епифаний

      Эксперты же говорят, что возможны и постоянные богослужения с древнем храме, но лишь тогда, когда между конфессиями появится единство.

      В начале апреля Филарет призвал УГКЦ не проводить литургию в Софии Киевской, которую запланировали на это время. Бывший глава УПЦ КП тогда заявил, что намерение провести в этом храме литургию именно 7 апреля "необычное явление" и может вызвать неоднозначную реакцию и сопротивление со стороны православных.

      Отметим, в ближайшее время Софийский собор в Киеве будет недоступным для богослужений – здесь будут проводить ремонтно-реставрационные работы.

      blog_ava
      Французский военный корабль остановился в Одессе: яркие фото и видео
      сегодня
      488
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости Киева Епифаний УГКЦ Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      сегодня , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 251
      Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      сегодня , 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      Альона Захарова 225
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сегодня , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 1473
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сегодня , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 905
      Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      сегодня , 08:10 Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      2708
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      На подмогу "Приусам" – украинским полицейским выдадут мотоциклы
       27 августа 2018 , 10:23
      "С таким судейством мы пойдем не в Европу, а в другое место": Палкин прокомментировал арбитраж в матче с Зарей
       8 октября 2018 , 08:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук