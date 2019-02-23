Почему Филарет просит УГКЦ отказаться от службы в Софии Киевской
Бывший глава УПЦ КП Филарет просит Украинскую греко-католическую церковь не проводить литургию в Софии Киевской в начале апреля. По его мнению, это вызовет "сопротивление со стороны православных украинцев".
О намерении провести литургию именно в этом храме 7 апреля Филарет узнал из медиа, пишет он в своем обращении к главе УГКЦ Святославу.
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Бывший глава УПЦ КП считает, что это "необычное явление" и может вызвать неоднозначную реакцию.
Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме,
– отметил он.
Он также добавил, что хочет сохранить хорошие отношения с УГКЦ и не желает "напряжения".
"Не желая межконфессионального напряжения, просим вас отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии в Киеве", – подчеркнул Филарет.
Отметим, предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что о единении между двумя церквями можно будет говорить тогда, когда восстановится евхаристическом общение между Римом и Константинополем. Кроме того, пока в УГКЦ не видят перехода верующих в Православную церковь Украины.
Хотя кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор, в Софии проводят богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа.
Как создавалась Православная церковь Украины?
9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.
После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.
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