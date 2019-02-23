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      Почему Филарет просит УГКЦ отказаться от службы в Софии Киевской

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      Филарет просит УГКЦ отказаться от службы в Софии Киевской
      Филарет просит УГКЦ отказаться от службы в Софии Киевской / 24 канал

      Бывший глава УПЦ КП Филарет просит Украинскую греко-католическую церковь не проводить литургию в Софии Киевской в начале апреля. По его мнению, это вызовет "сопротивление со стороны православных украинцев".

      О намерении провести литургию именно в этом храме 7 апреля Филарет узнал из медиа, пишет он в своем обращении к главе УГКЦ Святославу.

      Читайте также: "Мы не говорим об объединении": Епифаний сделал заявление о взаимоотношениях с УГКЦ

      Бывший глава УПЦ КП считает, что это "необычное явление" и может вызвать неоднозначную реакцию.

      Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме,
      – отметил он.

      Он также добавил, что хочет сохранить хорошие отношения с УГКЦ и не желает "напряжения".

      "Не желая межконфессионального напряжения, просим вас отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии в Киеве", – подчеркнул Филарет.

      Отметим, предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что о единении между двумя церквями можно будет говорить тогда, когда восстановится евхаристическом общение между Римом и Константинополем. Кроме того, пока в УГКЦ не видят перехода верующих в Православную церковь Украины.

      Хотя кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор, в Софии проводят богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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