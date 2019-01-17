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      "Мы не говорим об объединении": Епифаний сделал заявление относительно взаимоотношений с УГКЦ

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      Епифаний надеется на глубокое сотрудничество с УГКЦ
      Епифаний надеется на глубокое сотрудничество с УГКЦ / Фото из открытых источников

      Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний надеется на углубление сотрудничества с Украинской греко-католической церковью.

      Об этом пишет "Интерфакс".

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      Так, об объединении церквей речи не идет, однако Предстоятель ПЦУ надеется на плодотворное сотрудничество. Свои намерения он высказал на презентации книги главы УГКЦ Святослава Шевчука в Киеве 17 января.

      Мы не говорим об объединении, мы говорим о сотрудничестве. Мы хотим начать хорошее, плодотворное сотрудничество между Православной церковью и Украинской греко-католической церковью,
      – сказал он.

      Глава ПЦУ также отметил, что такое сотрудничество существует, но сейчас церкви хотят его углубить. Это нужно для того, чтобы совместно в дальнейшем работать для развития Украинского государства.

      К слову, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе объединение УГКЦ с Православной церковью Украины. Однако о восстановлении структур или переподчинении одной церкви другой речи не идет.

      Ранее Блаженнейший Святослав сказал что Томос об автокефалии Православной церкви Украины – это историческое событие для всей Украины, которое будет иметь значительное влияние. Кроме того, здесь надеются, что объединение всех Церквей Украины поможет победить российского агрессора.

      Как Украина получила Томос?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Епифаний Томос УГКЦ Религия
      Источник: 24 Канал
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