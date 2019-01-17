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      "Ми не говоримо про об’єднання": Епіфаній зробив заяву щодо взаємин з УГКЦ

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      Епіфаній сподівається на глибоку співпрацю з УГКЦ
      Епіфаній сподівається на глибоку співпрацю з УГКЦ / Фото з відкритих джерел

      Глава Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній сподівається на поглиблення співпраці з Українською греко-католицькою церквою.

      Про це пише "Інтерфакс".

      Читайте також: Чи можливий перехід греко-католиків до ПЦУ: відповідь глави УГКЦ

      Так, про об’єднання церков не йдеться, однак Предстоятель ПЦУ сподівається на плідну співпрацю. Свої наміри він висловив на презентації книги глави УГКЦ Святослава Шевчука в Києві 17 січня.

      Ми не говоримо про об'єднання, ми говоримо про співпрацю. Ми хочемо розпочати хорошу, плідну співпрацю між Православною церквою та Українською греко-католицькою церквою,
      – сказав він.

      Глава ПЦУ також зазначив, що така співпраця існує, але нині церкви хочуть її поглибити. Це потрібно для того, аби спільно в подальшому працювати для розвитку Української держави.

      До слова, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) вважає реальним у перспективі єднання УГКЦ з Православною церквою України. Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій не йдеться.

      Раніше  Блаженніший Святослав що Томос про автокефалію Православній церкві України – це історична подія для всієї України, яка матиме значний вплив. Крім того, тут сподіваються, що об'єднання всіх Церков України допоможе перемогти російського агресора.

      Як Україна отримала Томос?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вище зазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія УГКЦ Томос Епіфаній Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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