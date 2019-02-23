Чому Філарет просить УГКЦ відмовитися від служби в Софії Київській

Колишній глава УПЦ КП Філарет просить Українську греко-католицьку церкву не проводити літургію в Софії Київській на початку квітня. На його думку, це викличе "супротив з боку православних українців".

Про намір провести літургію саме у цьому храмі 7 квітня Філарет дізнався із медіа, пише він у своєму зверненні до глави УГКЦ Святослава.

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Колишній глава УПЦ КП вважає, що це – це "незвичне явище" і може викликати неоднозначну реакцію.

Якщо відбудеться ця подія, то вона викличе спротив з боку православних українців. Ця подія схожа на те, якби хтось з православних предстоятелів звершив Божественну літургію у соборі святого апостола Петра в Римі,

– зазначив він.

Він також додав, що хоче зберегти добрі взаємини з УГКЦ та не бажає "напруження".

"Не бажаючи міжконфесійного напруження, просимо вас відмовитись від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії у Києві", – наголосив Філарет.

Зазначимо, предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що про єднання між двома церквами можна буде говорити тоді, коли відновиться євхаристичне спілкування між Римом і Константинополем. Окрім того, поки в УГКЦ не бачать переходів вірян до Православної церкви України.

Хоча кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор, в Софії проводять богослужіння у дні великих християнських свят та в дні великих історичних свят для українського народу.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.