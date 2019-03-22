Повлияет ли Софийский собор на отношения между УГКЦ и ПЦУ: ответ Святослава

Ни одна из конфессий не может претендовать на единоличное обладание Собором Святой Софии. Однако несмотря на недавнюю ситуацию с богослужениями отношения между церквями являются положительными.

Для верующих Святая София – это не объект недвижимости, а символ совместного корня украинских христиан, рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, пишет "УП".

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Глава УГКЦ отметил, что был искренне удивлен возмущением Православной церкви Украины относительно проведения молитвы в храме.

Святософийский собор является материнским храмом всех наших кафедральных соборов. На сегодня мы видим, что Собор Святой Софии является сокровищем всего украинского народа,

– пояснил он.

При этом Святослав отметил, что межправославные отношения УГКЦ и ПЦУ остались положительными, несмотря на это.

"Наши отношения являются достаточно позитивными. С обеих сторон мы видим желание вместе сотрудничать для добра украинского народа. Мы получили целый багаж добрых отношений, – говорит Святослав Шевчук.

Святослав напомнил, что после недоразумения между настоятелями обеих церквей состоялась встреча, на которой согласовали общее видение Святософийского храма.

Нам очень важно, чтобы это было общепринятым консенсусом. Порой мы слышим такую фразу: кто занимает Святую Софию, занимает Украину. Как по мне, такого типа мышление является очень опасным и вполне нецерковным. Потому что мы тогда смотрим на эту великую духовную святыню, как на некий материальный объект, как инструмент для какой-то другой цели,

– подчеркнул глава УГКЦ.

В начале апреля Филарет призвал УГКЦ не проводить литургию в Софии Киевской, которую запланировали на это время. Бывший глава УПЦ КП тогда заявил, что намерен провести в этом храме литургию именно 7 апреля "необычное явление" и может вызвать неоднозначную реакцию и сопротивление со стороны православных.

Отметим, в ближайшее время Софийский собор в Киеве будет недоступным для богослужений – здесь будут проводить ремонтно-реставрационные работы.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе единение УГКЦ с Православной церковью Украины. Однако о восстановлении структур или переподчинении одной церкви другой речь не идет.

Блаженнейший Святослав назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины – историческим событием для всей Украины, которое будет иметь значительное влияние. Объединение всех Церквей Украины поможет победить российского агрессора.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.