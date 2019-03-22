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      Чи вплине Софійський собор на стосунки між УГКЦ та ПЦУ: відповідь Святослава

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      Жодна з конфесій не може претендувати на одноосібне посідання Собору Святої Софії, – глава УГКЦ
      Жодна з конфесій не може претендувати на одноосібне посідання Собору Святої Софії, – глава УГКЦ / Фото з відкритих джерел

      Жодна з конфесій не може претендувати на одноосібне посідання Собору Святої Софії. Однак попри нещодавню ситуацію із богослужіннями стосунки між церквами є позитивними.

      Для вірян Свята Софія – це не об’єкт нерухомості, а символ спільного коріння українських християн, розповів глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, пише "УП"

      Читайте також: Чи бути об’єднанню православної та греко-католицької церков

      Глава УГКЦ зазначив, що був щиро вражений обуренням Православної церкви України щодо проведення молитви в храмі.

      Святософійський собор є матірним храмом усіх наших кафедральних соборів. На сьогодні ми бачимо, що Собор Святої Софії є скарбом усього українського народу,
      – пояснив він.

      При цьому Святослав наголосив, що міжцерковні відносини УГКЦ та ПЦУ залишилися позитивними, незважаючи на це.

      "Наші стосунки є досить позитивними. З обох сторін ми бачимо бажання разом співпрацювати для добра українського народу. Ми здобули цілий багаж добрих стосунків, – запевняє Святослав Шевчук.

      Святослав нагадав, що після непорозуміння між настоятелями обох церков відбулася зустріч, на якій погодили спільне бачення Святософійського храму.

      Нам дуже важливо, щоб це було загальноприйнятим консенсусом. Часом ми чуємо таку фразу: хто посідає Святу Софію, той посідає Україну. Як на мене, такого типу мислення є дуже небезпечним і цілком нецерковним. Тому що ми тоді дивимося на цю велику духовну святиню як на якийсь матеріальний об'єкт, як на інструмент для якоїсь іншої мети,
      – наголосив глава УГКЦ.

      На початку квітня Філарет закликав УГКЦ не проводити літургію в Софії Київській, яку запланували на цей час. Колишній глава УПЦ КП тоді заявив, що намір провести у цьому храмі літургію саме 7 квітня "незвичне явище" і може викликати неоднозначну реакцію та супротив з боку православних.

      Зазначимо, найближчим часом Софійський собор у Києві буде недоступним для богослужінь – тут проводитимуть ремонтно-реставраційні роботи.

      Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) вважає реальним у перспективі єднання УГКЦ з Православною церквою України. Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій не йдеться.

      Блаженніший Святослав назвав Томос про автокефалію Православній церкві України – історичною подією для всієї України, яка матиме значний вплив. Об'єднання всіх Церков України допоможе перемогти російського агресора.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України УГКЦ Святослав Шевчук
      Джерело: 24 Канал
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