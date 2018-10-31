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      Конфликт на Донбассе не заморожен, его можно завершить, – Александр Хуг

      53 Читати новину українською
      ОБСЕ
      ОБСЕ / Фото из открытых источников

      За четыре года войны в Донбассе мало что изменилось, но конфликт не является замороженным и его можно решить.

      Об этом 31 октября на брифинге рассказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Он работал в Украине около четырех лет и сказал: "мало что изменилось за это время".

      "Я иду с чувством тревоги и печали. В то же время я иду с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закоренел, и не замер и не заморожен. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", – сказал Хуг.

      Он напомнил, что четыре года назад была договоренность о прекращении огня. Хуг подчеркнул, что события прошлой недели свидетельствуют о том, что договоренности не соблюдаются, вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не осуществлено разминирование.

      Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение более 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность... насилие не прекращается. Люди до сих пор погибают. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается,
      – сказал он.

      В то же время, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что Россия не принимает непосредственное участие в конфликте на Донбассе, Хуг объяснил, что наблюдатели видели организованные колонны техники, которая пересекала неконтролируемые участки российско-украинской границы.

      "Мы также общались с людьми, которые утверждали, что они являются частью российских регулярных войск, воюющих на ротационной основе. Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с Российской Федерацией. Все эти факты освещены в наших ежедневных отчетах", – заявил заместитель главы миссии ОБСЕ.

      Напомним, ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.
      Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщило, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его его мысли.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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