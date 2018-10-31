Конфлікт на Донбасі не заморожений, його можна завершити, – Александр Хуг

За чотири роки війни на Донбасі мало, що змінилося, але конфлікт не є замороженим і його можна вирішити.

Про це 31 жовтня на брифінгу розповів перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Він працював в Україні близько чотирьох років і сказав: "мало що змінилося за цей час".

"Я йду з почуттям тривоги і смутку. Водночас я йду з почуттям надії. Я досі бачу світло у кінці тунелю. Цей конфлікт не закоренів, не завмер і не заморожений. Його можна завершити, ухваливши відповідне рішення", – сказав Хуг.

Він нагадав, що чотири роки тому була домовленість про припинення вогню. Хуг наголосив, що події минулого тижня свідчать про те, що домовленості не дотримуються, озброєння не відведено, сили і засоби не розведено і не здійснено розмінування.

Я покидаю цю посаду зі змішаними почуттями. Незважаючи на все те, що ми зробили, незважаючи на розміщення понад 700 цивільних спостерігачів, сотень броньованих транспортних засобів для їхнього захисту, а також технологій, щоб допомогти їхній роботі, незважаючи на цілодобову самовідданість... насильство не припиняється. Люди досі гинуть. Воля, необхідна для припинення цього конфлікту, явно не простежується,

– сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи вірить він, що Росія не бере безпосередню участь у конфлікті на Донбасі, Хуг пояснив, що спостерігачі бачили організовані колони техніки, яка перетинала неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону.

"Ми також спілкувалися з людьми, які стверджували, що вони є частиною російських регулярних військ, які воюють на ротаційній основі. Ми також бачили сліди від важкого озброєння, які вели до кордону з Російською Федерацією. Усі ці факти висвітлені в наших щоденних звітах", – заявив заступник голови місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.

Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.