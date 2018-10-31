19:24
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Конфлікт на Донбасі не заморожений, його можна завершити, – Александр Хуг

      194 Читать новость на русском
      ОБСЄ
      ОБСЄ / Фото з відкритих джерел

      За чотири роки війни на Донбасі мало, що змінилося, але конфлікт не є замороженим і його можна вирішити.

      Про це 31 жовтня на брифінгу розповів перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Представники ОБСЄ ходять по ресторанах, коли лунають постріли, – журналіст

      Він працював в Україні близько чотирьох років і сказав: "мало що змінилося за цей час".

      "Я йду з почуттям тривоги і смутку. Водночас я йду з почуттям надії. Я досі бачу світло у кінці тунелю. Цей конфлікт не закоренів, не завмер і не заморожений. Його можна завершити, ухваливши відповідне рішення", – сказав Хуг.

      Він нагадав, що чотири роки тому була домовленість про припинення вогню. Хуг наголосив, що події минулого тижня свідчать про те, що домовленості не дотримуються, озброєння не відведено, сили і засоби не розведено і не здійснено розмінування.

      Я покидаю цю посаду зі змішаними почуттями. Незважаючи на все те, що ми зробили, незважаючи на розміщення понад 700 цивільних спостерігачів, сотень броньованих транспортних засобів для їхнього захисту, а також технологій, щоб допомогти їхній роботі, незважаючи на цілодобову самовідданість... насильство не припиняється. Люди досі гинуть. Воля, необхідна для припинення цього конфлікту, явно не простежується,
      – сказав він.

      Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи вірить він, що Росія не бере безпосередню участь у конфлікті на Донбасі, Хуг пояснив, що спостерігачі бачили організовані колони техніки, яка перетинала неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону.

      "Ми також спілкувалися з людьми, які стверджували, що вони є частиною російських регулярних військ, які воюють на ротаційній основі. Ми також бачили сліди від важкого озброєння, які вели до кордону з Російською Федерацією. Усі ці факти висвітлені в наших щоденних звітах", – заявив заступник голови місії ОБСЄ.

      Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.
      Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки.

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу
      сьогодні , 18:01 Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу
      Яніна Ткачук
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сьогодні , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сьогодні , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сьогодні , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сьогодні , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Регіонали нічого не чули про заяву Януковича
      27 лютого 2014 , 13:43
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Топ-новини: Динамо перемогло Шахтар, Зоря здобула бронзу, Олімпік зіграє в Лізі Європи, Бернарду Сілва – гравець Манчестер Сіті
       27 травня 2017 , 07:30
      Ярмоленко вперше вийшов на поле після травми
       29 квітня , 20:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук