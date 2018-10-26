Представники ОБСЄ ходять по ресторанах, коли лунають постріли, – журналіст

Місія ОБСЄ не спілкується з українськими журналістами. Проте вони ходять на весілля до проросійських бойовиків.

Про це в прямому ефірі сказав військовий кореспондент Євген Назаренко.

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"Був випадок, коли спостерігач ОБСЄ відавав честь російському бойовику. З українськими ж журналістами вони не спілкуються. Коли вони приїжджали фіксувати якісь вистріли я намагався задати їм якесь питання, а вони кажуть, що вся інформація в їхніх звітах", – розповів Назаренко.

Проте, за його словами, з російською стороною представники ОБСЄ спілкуються, дають іноді їм коментарі та гуляють разом.

"Вони працюють до шостої вечора, якраз, коли починаються обстріли, вони відїжджають собі по ресторанах. Гуляють по Крематорську, Сєвєродонецьку і тому обстрілів не бачать", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.



Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.