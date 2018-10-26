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      Представители ОБСЕ ходят по ресторанам, когда раздаются выстрелы, – журналист

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      Миссия ОБСЕ не общается с украинскими журналистами. Однако они ходят на свадьбу к пророссийским боевикам.

      Об этом в прямом эфире сказал военный корреспондент Евгений Назаренко.

      Читайте также: Явные признаки шизофрении, – Найем о заявлении Хуга относительно доказательств участия РФ в войне на Донбассе

      "Был случай, когда наблюдатель ОБСЕ отдавал честь российскому боевику. С украинскими же журналистами они не общаются. Когда они приезжали фиксировать какие-то выстрелы я пытался задать им какой-то вопрос, а они говорят, что вся информация в их отчетах", – рассказал Назаренко.

      Однако, по его словам, с российской стороной представители ОБСЕ общаются, дают иногда им комментарии и гуляют вместе.

      "Они работают до шести вечера, как раз, когда начинаются обстрелы, они расходятся себе по ресторанам. Гуляют по Крематорску, Северодонецку и поэтому обстрелов не видят", – отметил журналист.

      Напомним, ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.

      Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщило, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его мысли.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросам мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Теги: ОБСЕ Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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