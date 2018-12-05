Конфликт в Азовском море: Украина проинформирует ООН об агрессии РФ

В среду, 5 декабря, в штаб-квартире ООН состоится заседание, во время которого Украина детально проинформирует международное сообщество о вызовах и угрозах, которые Россия создает в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко пишет "Укринформ".

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Известно, что на заседании обсудят практические шаги, которые необходимы для освобождения пленных украинских моряков и кораблей ВМС ВС Украины, а также как обеспечить свободу судоходства в Черном и Азовском морях и восстановить безопасность в регионе.

Конечно, мы будем ставить перед международным сообществом вопрос усиления санкций против России как пока единственного действенного механизма сдерживания неуемных аппетитов Кремля,

— отметил украинский дипломат.

Брифинг начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на сайте ООН по ссылке.

К слову, украинская делегация в комитете по безопасности на море Международной морской организации выразила категорический протест Российской Федерации из-за вооруженного нападения и захвата в плен трех украинских военных катеров и членов их экипажей.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Между тем Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море, но после трех недель прекратила это делать.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.