Конфлікт в Азовському морі: Україна проінформує ООН про агресію РФ

У середу, 5 грудня, у штаб-квартирі ООН відбудеться засідання, під час якого Україна детально поінформує міжнародне співтовариство про виклики і загрози, які Росія створює у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко пише "Укрінформ".

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Відомо, що на засіданні обговорять практичні кроки, які необхідні для звільнення полонених українських моряків та кораблів ВМС ЗС України, а також як забезпечити свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях і відновити безпеку у регіоні.

Звісно, ми будемо ставити перед міжнародною спільнотою питання посилення санкцій проти Росії як наразі єдиного дієвого механізму стримування невгамовних апетитів Кремля,

— зазначив український дипломат.

Брифінг розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на сайті ООН за посиланням.

До слова, українська делегація в комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації висловила категоричний протест Російській Федерації через збройний напад та захоплення у полон трьох українських військових катерів і членів їхніх екіпажів.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі, але після трьох тижнів припинила це робити.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.