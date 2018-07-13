Конфликт Венгрии и Украины: в НАТО рассказали, как решить ситуацию

Правительства Украины и Венгрии должны самостоятельно решить разногласия относительно закона об образовании, а НАТО не будет вмешиваться в этот процесс.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает "Укринформ".

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Венгрия является ценным партнером НАТО, а Украина – важный партнер НАТО. И поэтому в интересах всех сторон – решить эту ситуацию. Позиция Альянса относительно закона об образовании остается неизменной. Украина должна полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии,

– сказал он.

Чиновник отметил, что Альянс не может повлиять на позицию Венгрии, так как по правилам даже одна страна-член НАТО может заблокировать любой вопрос. Поэтому, по его словам, важной стратегией НАТО является нахождение консенсуса в любых вопросах.

"Никто из стран НАТО не заинтересован, чтобы ситуация недопонимания продолжалась между Украиной и Венгрией. Мы надеемся, что страны найдут общий язык", – подчеркнул Винников.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.